В Касимове многодетный отец украл телефон и банковскую карту

Свой поступок он объяснил сложным материальным положением.

В Касимове многодетный отец украл телефон. Подробности произошедшего в понедельник, 24 января, опубликовало ИД « Пресса ».

Инцидент случился 17 января. В полицию обратилась женщина и рассказала, что работает в сетевом магазине. Она выкладывала товар в морозильную камеру и не заметила, как обронила телефон. После безуспешных поисков она решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения и поняла, что телефон с собой унес покупатель.

По предварительной информации, мужчина пришел в магазин за покупками, заметил телефон и взял его. Оплатив покупки он направился домой, а по пути в чехле заметил банковскую карту. С нее он оплатил покупки в разных магазинах на 5 274 рубля.

Полицейские обнаружили пропавший телефон у него дома. Выяснилось, что мобильник он отдал своим пятерым детям. Свой поступок он объяснил сложным материальным положением.

Свою вину он признал и обещал возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 п. «в» ч. 2 и п. «г» ч. 3. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.