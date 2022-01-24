В Канищеве полицейские задержали пьяного 34-летнего рязанца на «Опеле»

В рязанском Канищеве полицейские задержали пьяного 34-летнего местного жителя. Об этом в понедельник, 24 января,
Нарушителя заметили ночью 23 января на автомобиле Opel на улице Бирюзова. Правоохранители заметили, что мужчина садится за руль в состоянии опьянения. Он завел автомобиль и направился в сторону Северной окружной дороги.
Сотрудники ППСП остановили автомобиль и потребовали у водителя документы для проверки. От 34-летнего рязанца исходил резкий запах алкоголя, и полицейские вызвали на место для дальнейшего разбирательства экипаж ДПС ГИБДД. От медосвидетельствования мужчина отказался.
На рязанца составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.