В Канищеве полицейские задержали пьяного 34-летнего рязанца на «Опеле»

Мужчина направлялся в сторону Северной окружной дороги.

В рязанском Канищеве полицейские задержали пьяного 34-летнего местного жителя. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили ночью 23 января на автомобиле Opel на улице Бирюзова. Правоохранители заметили, что мужчина садится за руль в состоянии опьянения. Он завел автомобиль и направился в сторону Северной окружной дороги.

Сотрудники ППСП остановили автомобиль и потребовали у водителя документы для проверки. От 34-летнего рязанца исходил резкий запах алкоголя, и полицейские вызвали на место для дальнейшего разбирательства экипаж ДПС ГИБДД. От медосвидетельствования мужчина отказался.

На рязанца составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.