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В Госдуме предложили ввести новые выплаты для пенсионеров
Граждане, ухаживающие за одинокими пенсионерами старше 70 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Размер не повышался с 1 июля 2008 года и составляет 1,2 тысячи рублей, а повышения не было.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В обращении отмечается, что граждане, ухаживающие за одинокими пенсионерами старше 70 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Размер не повышался с 1 июля 2008 года и составляет 1,2 тысячи рублей, а повышения не было.

Депутат предложил увеличить выплату с учетом текущей инфляции. Также политик предложил включить в перечень получающих выплату людей, которые ухаживают за одинокими гражданами старше 70 лет.