В Госдуме предложили ввести новые выплаты для пенсионеров
Граждане, ухаживающие за одинокими пенсионерами старше 70 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Размер не повышался с 1 июля 2008 года и составляет 1,2 тысячи рублей, а повышения не было.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Об этом сообщает
В обращении отмечается, что граждане, ухаживающие за одинокими пенсионерами старше 70 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Размер не повышался с 1 июля 2008 года и составляет 1,2 тысячи рублей, а повышения не было.
Депутат предложил увеличить выплату с учетом текущей инфляции. Также политик предложил включить в перечень получающих выплату людей, которые ухаживают за одинокими гражданами старше 70 лет.