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В Госдуме предложили способ борьбы с «инфоцыганами»
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера.

В Госдуме предложили способ борьбы с «инфоцыганами». Об этом пишет РИА Новости.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера. Парламентарий подчеркнула, что это поможет проконтролировать продажу бизнес-коучами своих курсов.

«Чтобы помочь людям отличить настоящих профессионалов от мошенников, следует обязать их предъявлять документ, доказывающий профессионализм. Например, если человек продает курсы по торговле на фондовом рынке, то от него потребуется прежде всего показать потребителям свой диплом о высшем экономическом образовании», — добавила она.

Лантратова рассказала про анализ социальный сетей продавцов тренингов, который показал, что «прогрев» аудитории происходит именно благодаря демонстрации «лжеуспеха».