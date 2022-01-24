В Госдуме предложили освободить от налога семьи, купивших землю в отдаленных местах

Семьи, купившие участок впервые, предлагают освободить от земельного налога на одни-два года.

В Госдуме предложили освободить от налога семьи, купивших землю в отдаленных местах. Об этом пишет URA.RU.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил ввести новую налоговую льготу. Он заявил, что семьи, впервые покупающие участок земли в труднодоступных территориях, необходимо освободить от налога на один-два года.

Щапов пояснил, что государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло, но наиболее ликвидными считаются участки рядом с крупными городами.

«В результате там земли уже нет, а стоит она огромных денег. В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — рассказал депутат.

Парламентарий уточнил, что от налога будет освобождаться только часть территории в шесть соток, которого достаточно, чтобы построить свой дом.