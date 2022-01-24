В центре Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком

Против 24-летнего жителя Ухоловского района возбудили уголовное дело.

В центре Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Патрульные полицейские вместе с полицейскими-кинологами на улице Краснорядской заметили мужчину, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При виде оперативников рязанец попытался скрыться, но его задержали и доставили на пост на площади Ленина.

Задержанным оказался безработный 24-летний житель Ухоловского района, который ранее был судим за незаконное проникновение в жилище. На допросе мужчина сознался, что при себе у него есть наркотики.

Оперативники нашли у рязанца сверток с кристаллическим веществом и приспособление для употребления наркотиков. Исследование показало, что в свертке находилось 1,06 грамма наркотического вещества — производного N-метилэфедрона.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).