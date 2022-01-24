СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве семьи в Омской области

Подросток не жил с матерью, а «болтался по друзьям и ночевал, где придется».

17-летний юноша, подозреваемый в убийстве семьи в Омской области, ушел от матери. Об этом пишет «Город55».

Подросток не жил с матерью, а «болтался по друзьям и ночевал, где придется».

Мальчик расправился семьей из трех человек, из-за того, что родители были против отношений дочери с ним. Отмечается, что подростки вместе спланировали убийство. Для этого 17-летний юноша подготовил штык-нож для забоя животных, набросился на спящих взрослых в их доме, а также расправился с 10-летней больной девочкой.Подростки сознались во всем во время второго допроса. На первом подростке подруга мальчика рассказала, что нападение совершил неизвестный мужчина.

17-летний подозреваемый подробно рассказал о произошедшем и выдал нож, который выкинул в сугроб, а также одежду, в которой был в момент убийства.