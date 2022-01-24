Телефонные мошенники обманули касимовца почти на 900 тысяч рублей

Мужчине позвонили «сотрудники банка» и рассказали, что на него пытались оформить кредит.

Телефонные мошенники обманули касимовца почти на 900 тысяч рублей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что 10 января ему позвонили «сотрудники банка». Они рассказали, что на него пытались оформить кредит. Чтобы отменить заявку, касимовцу надо было оформить в банке кредит на такую сумму и перевести деньги на страховые ячейки.

Мужчина испугался и выполнил указания мошенников: взял кредит на 893 тысячи рублей, обналичил его и перевел всю сумму злоумышленникам.