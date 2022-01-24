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Специалисты «Рязаньгоргаза» газифицировали ясли в Бугровке
Дошкольное учреждение, рассчитанное на 60 мест, строят в новом микрорайоне Рязани.

Специалисты «Рязаньгоргаза» газифицировали ясли в Бугровке. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба организации.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 60 мест, строят в новом микрорайоне Рязани.

Для этого газовики построили и смонтировали сеть газопотребление, установили газорегуляторный пункт и выполнили пуско-наладочные работы, обеспечив подачу тепла и горячей воды.

«Наша компания четко выполнила свою задачу текущем этапе строительства. Мы рады внести свой вклад в развитие нового микрорайона города», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу Газпром межрегионгаз. Осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.