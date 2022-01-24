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Рязанский нефтезавод определил лучших наставников по итогам 2021 года
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», определила лучших наставников по итогам работы в 2021 году.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», определила лучших наставников по итогам работы в 2021 году.

Так, лучшими наставниками по подготовке рабочих стали — оператор установки гидроочистки вакуумного газойля Александр Немецкий и старший оператор установки АВТ-1 Сергей Москвин, а лучшим наставником молодых специалистов — начальник отдела инженерного моделирования Кирилл Бабкин. Наставники активно участвовали в раскрытии потенциала новых сотрудников, оказывали помощь в решении рабочих вопросов, а также в повышении уровня квалификации. Некоторые из них не первый год ведут наставническую деятельность, охотно делятся с молодежью секретами своей профессии. По итогам мероприятия лучших наставников наградили.

«Мы благодарны наставникам за то, что они находят время и помогают новичкам быстрее освоить профессию и адаптироваться в коллективе, — сказала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталия Балась. — Для новичков опытный наставник — это всегда источник знаний и ответов на множество вопросов. Он вдохновляет, помогает развиваться в профессиональной жизни своему подопечному».

Роснефть предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования способностей и навыков. Ключевым аспектом обучения и развития персонала является стратегия внутреннего роста и профессионального развития. Система наставничества, реализуемая в Рязанской НПК, — это традиционная форма обучения новых сотрудников. В среднем, период наставничества длится для рабочих от трех до девяти месяцев, для молодых специалистов — три года.

Под руководством наставников новые сотрудники самостоятельно выполняют определенный объем работ, что полезно как для обучаемого, так и для наставника. Кроме того, для наставников регулярно проводится обучение по программе «Мастерство наставника», а также организуются встречи и тимбилдинги. В 2021 году роль опытных рабочих примерили около 150 сотрудников. В 2020 году заместитель начальника цеха глубокой переработки нефти Юрий Тупицын стал одним из десятка рязанцев, которым присвоили звание за заслуги в развитии профессиональной среды наставничества и повышения профессионализма молодых специалистов. Юрия наградили знаком отличия главы региона «Почетный наставник Рязанской области».