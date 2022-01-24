Рязанская мэрия опубликовала список улиц, с которых ночью будут вывозить снег

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.

В ночь с 24 на 25 января в Рязани будут убирать снег на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Снег уберут с улиц:

Семинарской,

Гагарина (участок от улицы Черновицкой до улицы Полетаева, одна сторона),

Введенской (участок от улицы Фрунзе до улицы Ленина, одна сторона),

Грибоедова,

Ленина.

Подрядчики будут работать на улицах:

Интернациональной,

Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны).

В Железнодорожном районе будут грейдировать следующие улицы:

Ленинского Комсомола (участок от улицы Дзержинского до улицы 2-й Железнодорожной),

1-й Линии,

2-й Линии,

3-й Линии,

5-й Линии,

7-й Линии,

8-й Линии,

9-й Линии,

10-й Линии,

11-й Линии,

12-й Линии,

13-й Линии,

14-й Линии,

4-й Линии (участок от улицы Шевченко до улицы Татарской),

переулке 9-й Линии,

Новопавловской,

1-м Новопавловском проезде,

2-м Новопавловском проезде,

3-м Новопавловском проезде,

4-м Новопавловском проезде,

5-м Новопавловском проезде,

Осипенко,

1-м проезде Осипенко,

2-м проезде Осипенко,

3-м проезде Осипенко,

4-м проезде Осипенко,

5-м проезде Осипенко,

6-м проезде Осипенко,

7-м проезде Осипенко,

переулке Осипенко,

проезде Островского.

В Советском районе грейдирование будет проводиться в 1-12 районах поселка Борки, на дороге в поселок Борки (участок от железнодорожного переезда до дома № 188"б" 8-го района поселка Борки), улицах:

1-3 Бутырки,

Затинной (участок от улицы Свободы до проезда Речников),

Нижне-Трубежной,

Окском шоссе (участок от Торгового городка до плашкоутного моста),

Полевой,

1-7 переулке Полевой,

проезде Речников,

дороге к поселку Остров (участок от улицы Солнечной),

дороге в поселок Шпалозавода, на Шпалозавод,

дорога от Северной окружной до 5-го района поселка Борки,

дорога параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников,

дорога от Северной окружной до Борковского затона,

1-й Нагорной,

Нефтезаводской (поселок Никуличи),

1-м, 2-м Нефтезаводском проезде,

Никуличинской,

Пронской,

1-м Рязанском проезде.

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.