Рязанская мэрия опубликовала список улиц, с которых ночью будут вывозить снег
Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.
В ночь с 24 на 25 января в Рязани будут убирать снег на нескольких улицах. Об этом
Снег уберут с улиц:
- Семинарской,
- Гагарина (участок от улицы Черновицкой до улицы Полетаева, одна сторона),
- Введенской (участок от улицы Фрунзе до улицы Ленина, одна сторона),
- Грибоедова,
- Ленина.
Подрядчики будут работать на улицах:
- Интернациональной,
- Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны).
В Железнодорожном районе будут грейдировать следующие улицы:
- Ленинского Комсомола (участок от улицы Дзержинского до улицы 2-й Железнодорожной),
- 1-й Линии,
- 2-й Линии,
- 3-й Линии,
- 5-й Линии,
- 7-й Линии,
- 8-й Линии,
- 9-й Линии,
- 10-й Линии,
- 11-й Линии,
- 12-й Линии,
- 13-й Линии,
- 14-й Линии,
- 4-й Линии (участок от улицы Шевченко до улицы Татарской),
- переулке 9-й Линии,
- Новопавловской,
- 1-м Новопавловском проезде,
- 2-м Новопавловском проезде,
- 3-м Новопавловском проезде,
- 4-м Новопавловском проезде,
- 5-м Новопавловском проезде,
- Осипенко,
- 1-м проезде Осипенко,
- 2-м проезде Осипенко,
- 3-м проезде Осипенко,
- 4-м проезде Осипенко,
- 5-м проезде Осипенко,
- 6-м проезде Осипенко,
- 7-м проезде Осипенко,
- переулке Осипенко,
- проезде Островского.
В Советском районе грейдирование будет проводиться в 1-12 районах поселка Борки, на дороге в поселок Борки (участок от железнодорожного переезда до дома № 188"б" 8-го района поселка Борки), улицах:
- 1-3 Бутырки,
- Затинной (участок от улицы Свободы до проезда Речников),
- Нижне-Трубежной,
- Окском шоссе (участок от Торгового городка до плашкоутного моста),
- Полевой,
- 1-7 переулке Полевой,
- проезде Речников,
- дороге к поселку Остров (участок от улицы Солнечной),
- дороге в поселок Шпалозавода, на Шпалозавод,
- дорога от Северной окружной до 5-го района поселка Борки,
- дорога параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников,
- дорога от Северной окружной до Борковского затона,
- 1-й Нагорной,
- Нефтезаводской (поселок Никуличи),
- 1-м, 2-м Нефтезаводском проезде,
- Никуличинской,
- Пронской,
- 1-м Рязанском проезде.
Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.