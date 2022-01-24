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Рязанская мэрия опубликовала список улиц, с которых ночью будут вывозить снег
Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.

В ночь с 24 на 25 января в Рязани будут убирать снег на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Снег уберут с улиц:

  • Семинарской,
  • Гагарина (участок от улицы Черновицкой до улицы Полетаева, одна сторона),
  • Введенской (участок от улицы Фрунзе до улицы Ленина, одна сторона),
  • Грибоедова,
  • Ленина.

Подрядчики будут работать на улицах:

  • Интернациональной,
  • Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны).

В Железнодорожном районе будут грейдировать следующие улицы:

  • Ленинского Комсомола (участок от улицы Дзержинского до улицы 2-й Железнодорожной),
  • 1-й Линии,
  • 2-й Линии,
  • 3-й Линии,
  • 5-й Линии,
  • 7-й Линии,
  • 8-й Линии,
  • 9-й Линии,
  • 10-й Линии,
  • 11-й Линии,
  • 12-й Линии,
  • 13-й Линии,
  • 14-й Линии,
  • 4-й Линии (участок от улицы Шевченко до улицы Татарской),
  • переулке 9-й Линии,
  • Новопавловской,
  • 1-м Новопавловском проезде,
  • 2-м Новопавловском проезде,
  • 3-м Новопавловском проезде,
  • 4-м Новопавловском проезде,
  • 5-м Новопавловском проезде,
  • Осипенко,
  • 1-м проезде Осипенко,
  • 2-м проезде Осипенко,
  • 3-м проезде Осипенко,
  • 4-м проезде Осипенко,
  • 5-м проезде Осипенко,
  • 6-м проезде Осипенко,
  • 7-м проезде Осипенко,
  • переулке Осипенко,
  • проезде Островского.

В Советском районе грейдирование будет проводиться в 1-12 районах поселка Борки, на дороге в поселок Борки (участок от железнодорожного переезда до дома № 188"б" 8-го района поселка Борки), улицах:

  • 1-3 Бутырки,
  • Затинной (участок от улицы Свободы до проезда Речников),
  • Нижне-Трубежной,
  • Окском шоссе (участок от Торгового городка до плашкоутного моста),
  • Полевой,
  • 1-7 переулке Полевой,
  • проезде Речников,
  • дороге к поселку Остров (участок от улицы Солнечной),
  • дороге в поселок Шпалозавода, на Шпалозавод,
  • дорога от Северной окружной до 5-го района поселка Борки,
  • дорога параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников,
  • дорога от Северной окружной до Борковского затона,
  • 1-й Нагорной,
  • Нефтезаводской (поселок Никуличи),
  • 1-м, 2-м Нефтезаводском проезде,
  • Никуличинской,
  • Пронской,
  • 1-м Рязанском проезде.

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.