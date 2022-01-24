Рязанка пожаловалась на огромную очередь в отделении КВЦ

По словам автора публикации, она пришла в один из рязанских КВЦ и перед ней в очереди выстроилось 48 человек.

Рязанка пожаловалась на огромную очередь в отделении КВЦ. Об этом в понедельник, 24 января, она написала в соцсетях.

По словам автора публикации, она пришла в один из рязанских КВЦ и перед ней в очереди выстроилось 48 человек.

«Что там с короновирусом? Значит в торговые центры где 10000 квадратов нам ходить нельзя, а ездить в маршрутках по 150 человек и стоять в очередях по 50 человек это нормально», — написала она.