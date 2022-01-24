Рязанец выиграл в лотерею 750 тысяч рублей, купив билет в отделении «Почты России»

Всего деньги выиграли более 40 клиентов «Почты».

Рязанец выиграл в лотерею 750 тысяч рублей, купив билет в отделении «Почты России». Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба компании.

Всего деньги выиграли более 40 клиентов «Почты»: 17 человек выиграли по миллиону рублей в новогоднем 1421-м тираже «Русского лото», купив их в почтовых отделениях в 16 регионах страны, еще 24 клиента «Почты» из 20 регионов выиграли квартиры в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи» и еще 17 человек забрали по 750 тысяч рублей.

За 2021 год россияне купили более 88 миллионов лотерейных билетов под брендом «Столото» в отделениях «Почты России». Выигрышными из них оказались 29 миллионов билетов. Общая сумма выплат составила почти четыре миллиарда рублей. Миллионерами стали 305 клиентов отделения «Почты России» по всей стране.

Почта России является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Купить лотерейные билеты можно в любом почтовом отделении.