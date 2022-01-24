Рязанца осудят за уклонение от армии

Молодой человек не являлся по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении рязанца 1996 года рождения, который уклонился от прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Молодой человек не являлся по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Следователям рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, так как считал нецелесобразным тратить на это время.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ.

Его направили в суд.