РПЦ переведет в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы
Мероприятия, «так же как и любые другие занятия и встречи в храмах» предложили перенести в онлайн-формат, чтобы люди меньше пересекались.
В Москве все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовали перевести в онлайн-формат. Об этом
Волков отметил, что настоятелям храмов разослали указания о необходимости ограничить занятия в воскресных школах и тех храмах, где большое число учащихся. Мероприятия, «так же как и любые другие занятия и встречи в храмах» предложили перенести в онлайн-формат, чтобы люди меньше пересекались.