РПЦ переведет в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы

Мероприятия, «так же как и любые другие занятия и встречи в храмах» предложили перенести в онлайн-формат, чтобы люди меньше пересекались.

В Москве все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовали перевести в онлайн-формат. Об этом ТАСС сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

Волков отметил, что настоятелям храмов разослали указания о необходимости ограничить занятия в воскресных школах и тех храмах, где большое число учащихся. Мероприятия, «так же как и любые другие занятия и встречи в храмах» предложили перенести в онлайн-формат, чтобы люди меньше пересекались.