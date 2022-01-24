Россиян предупредили о слежке через мобильные приложения

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова рассказала о сервисах, которые следят за россиянами через соцсети. Об этом передает агентство «
По ее словам, в самих по себе трекерах риска нет, но в совокупности с передачей геолокации, MAC-адресом и метаданными устройства, они могут позволить отследить пользователя.
Специалист добавила, что большой риск представляет сталкерское ПО, которое позволяет следить за мобильным устройством не только в реальном времени, но и снимать скриншоты, перехватывать информацию о сетевой активности и другое.
Среди известных примеров сталкерского ПО: Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard, pcTattleTale.
По словам Михайловой, один из рисков приложений — недостаточная продуманность в вопросах сохранности собираемых данных и возможных утечек.