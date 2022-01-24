Россиян предупредили о слежке через мобильные приложения

Большое число приложений передают данные об устройстве и местоположении сервису Mediascope.

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова рассказала о сервисах, которые следят за россиянами через соцсети. Об этом передает агентство « Прайм ».По ее словам, большое число приложений передают данные об устройстве и местоположении сервису Mediascope. Специалист объяснила, что рекламные трекеры от Google, Facebook и Яндекс встраивают многие приложения как для собственных нужд, так и для продажи данных."По данным некоторых исследований, лидерами по количеству установленных трекеров были приложения Coub, ЛитРес и Uber", — сказала Михайлова.

По ее словам, в самих по себе трекерах риска нет, но в совокупности с передачей геолокации, MAC-адресом и метаданными устройства, они могут позволить отследить пользователя.

Специалист добавила, что большой риск представляет сталкерское ПО, которое позволяет следить за мобильным устройством не только в реальном времени, но и снимать скриншоты, перехватывать информацию о сетевой активности и другое.

Среди известных примеров сталкерского ПО: Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard, pcTattleTale.

По словам Михайловой, один из рисков приложений — недостаточная продуманность в вопросах сохранности собираемых данных и возможных утечек.