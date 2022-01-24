Россиян предупредили о возможном обнулении денежных средств в феврале

Это произойдет из-за политики Центробанка и поставки большей части готовых товаров из-за рубежа.

В феврале 2022 года может произойти обнуление накоплений россиян. Об этом в понедельник, 24 января, в эфире радиостанции « Говорит Москва » заявил экономист Михаил Хазин.

Это произойдет из-за политики Центробанка и поставки большей части готовых товаров из-за рубежа. Хазин подчеркнул, что Центробанк и Минфин не могут восстановить экономику страны, а потому они продолжают искусственно занижать курс рубля по отношению к доллару и евро.

По словам экономиста, девальвация рубля — единственный эффективный инструмент сохранения экономического роста и деловой активности. Однако из-за этого деньги россиян продолжат обесцениваться и за покупку товаров и услуг им придется платить еще больше.

По мнению Михаила Хазина, если в феврале Центробанк резко повысит ключевую ставку до 17% годовых, процесс девальвации средств граждан продолжится.