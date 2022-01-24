На трассе М5 в Рязанской области женщина на «десятке» протаранила разделитель

Авария случилась в Спасском районе на 235-м километре трассы М5.

На трассе М5 в Рязанской области женщина на «десятке» протаранила разделитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В субботу, 22 января, в Спасском районе на 235-м километре трассы М5 55-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в разделительное ограждение, протаранив его. После этого она выехала на полосу встречного движения. Пассажиров в машине не было.

Женщину госпитализировали. По данным ИД «Пресса», пострадавшую с ушибами грудной клетки и спины доставили в БСМП.