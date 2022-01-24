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Мэрия рассказала о свободных местах в рязанских детсадах
Для направления в детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Мэрия опубликовала число вакантных мест в рязанских детсадах для детей разного возраста.

Вакантные места для детей от 1 до 2 лет есть в детсадах:

  • №№ 99, 136 (Железнодорожный район);
  • №№ 110, 158, 153 (Московский район);№ 121 (Октябрьский район).

Для детей с 2 до 3 лет (рожденных со 2 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года) свободные места есть в детских садах:

  • Железнодорожный район — детсады №№ 12, 43, 99;
  • Московский район — детсады №№ 13, 23, 28, 76, 89, 104, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;
  • Октябрьский район — детсады № 117, 147, 149;
  • Советский район — детсад № 133.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных со 2 сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 43, 48, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — ДОУ №№ 3, 16, 23, 31, 79, 89, 103, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 4, 70, 105, 112, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 147, 149, 150;
  • Советский район — ДОУ №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных со 2 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 73, 81, 99, 136, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — ДОУ №№ 23, 28, 31, 101, 103, 104, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 146, 148, 151, 154, 158, школа № 30;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 25, 105, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 150, 152;
  • Советский район — ДОУ № 133.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных со 2 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 43, 73, 99, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — ДОУ №№ 14, 23, 28, 31, 76, 104, 126, 135, 148, 151, 153, 158, школа № 30;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 69, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 152;
  • Советский район — свободных мест нет.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных со 2 сентября 2014 года по 1 сентября 2015 года):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 73, 75, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 123, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);
  • Московский район — ДОУ №№ 3, 9, 23, 28, 31, 35, 76, 89, 104, 106, 126, 135, 137, 148, школа № 30;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 4, 25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 140, 147, 150, 152;
  • Советский район — ДОУ №№ 17, 20, 32, 55, 91, 133.

Для направления в детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Для получения места в детских садах №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, аутизмом), 78 (для детей с нарушением зрения), 82 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, аутизмом, ЗПР), 120 (для детей с нарушением зрения), 123 (для детей с нарушением слуха, аутизмом), 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК.

Заседание комиссии состоится 2 февраля 2022 года. Заявления принимают с 17 по 28 января 2022 года.

Детям, рожденным в сентябре-декабре 2018 года и январе-феврале 2019 года, могут быть предоставлены места в группах для детей с 3 до 4 лет при наличии вакантных мест и отсутствии в очереди детей трехлетнего возраста.

Приказ по результатам заседания комиссии опубликуют 9 февраля 2022 года.