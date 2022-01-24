Любимов заявил, что штамм «омикрон» распространяется в геометрической прогрессии по стране

Об этом рязанский губернатор заявил в понедельник, 24 января, на личном приеме граждан.

Губернатор Николай Любимов заявил, что штамм «омикрон» распространяется в геометрической прогрессии по стране. Об этом глав региона заявил в понедельник, 24 января, на личном приеме граждан.

«Мы видим, что количество заболевших по всему миру и в нашей стране увеличивается очень быстро, в геометрической прогрессии. Видимо новый штамм ["омикрон"] у нас скорее всего преобладает, хотя подтверждения от Роспотребнадзора пока нет, но это видно по количеству заболевших и скорости распространения заболевания», — заявил политик.

Губернатор выразил надежду, что борьба с коронавирусом завершится «в скорые сроки и болезнь отступит».