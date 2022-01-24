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Дом купца Рудакова в центре Рязани со второй попытки признали объектом культурного наследия
Согласно документу, дом владельца солодовенного завода — купца Федора Рудакова на улице Пожалостина № 33 — внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения и утвердили границы его территории.

Дом купца Рудакова в центре Рязани со второй попытки признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали на сайте инспекции ОКН.

Согласно документу, дом владельца солодовенного завода — купца Федора Рудакова на улице Пожалостина № 33 — внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения и утвердили границы его территории. Теперь здание защищено от сноса.

Напомним, в 2018 году дом решили снести. Позже его попытались защитить от сноса, однако здание не признали объектом культурного значения.