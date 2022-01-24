Центробанк приостановил покупку валюты
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты примут с учетом обстановки на финансовых рынках.
Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в понедельник, 24 января. Об этом сообщил
Решение приняли, чтобы снизить волатильность финансовых рынков и повысить предсказуемость действий властей. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты примут с учетом обстановки на финансовых рынках.
«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.