Центробанк приостановил покупку валюты

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты примут с учетом обстановки на финансовых рынках.

Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в понедельник, 24 января. Об этом сообщил сайт регулятора.

Решение приняли, чтобы снизить волатильность финансовых рынков и повысить предсказуемость действий властей. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты примут с учетом обстановки на финансовых рынках.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.