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В Рязанской области зафиксировали более 200 случаев COVID-19 за сутки
В Рязанской области еще 205 человек заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области еще 205 человек заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 63 977 рязанцев.

За сутки скончались 15 человек, вылечились 8. Всего за пандемию жертвами коронавируса стали 2800 жителей региона, выздоровели 58 283 человека.

В России за сутки выявили 63 205 новых случаев заражения коронавирусом.