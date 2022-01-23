В Рязанской области 24 января ожидается до -13 градусов
В Рязанской области в понедельник, 24 января, температура воздуха по области ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 24 января, температура воздуха по области ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градусов. Прогноз опубликован на
Будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.