В Рязани у депо № 2 водители троллейбусов вынуждены переставлять «рога» вручную

В Рязани около депо № 2 водители троллейбусов из-за сломанной стрелки переставляют «рога» вручную. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт. Рязань».

В Рязани около депо № 2 водители троллейбусов из-за сломанной стрелки переставляют «рога» вручную. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт. Рязань».

«4 троллейбус, 23 января. Не доехав до остановки около депо 2 в сторону Московского, водитель остановил троллейбус и вышел переставлять рога. На вопросы пассажиров он ответил, что стрелка уже второй день сломана, и он каждый рейс выходит переставлять „рога“ на другую линию. Это до чего же надо довести предприятие, что оно не может починить стрелку два дня прямо возле троллейбусного депо?» — написал автор поста.