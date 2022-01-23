В Рязани молодые люди вломились в подвал многоэтажки

В поселке Дядьково на Бульваре Оптимистов в пятницу, 21 января, около 19:00 неизвестные молодые люди забрались в подвал многоэтажки, выломав дверь. Видео с камер наблюдения опубликовали в соцсетях.

В поселке Дядьково на Бульваре Оптимистов в пятницу, 21 января, около 19:00 неизвестные молодые люди забрались в подвал многоэтажки, выломав дверь. Видео с камер наблюдения опубликовали в соцсетях .

«На улице Бульвар Оптимистов трое молодых парней забрались в подвалы, выбили двери. Также пропали некоторые предметы. Не факт, конечно, что именно они вынесли, но произошло это одновременно с разбоем. Может, кто узнал «героев»?" — сообщает автор поста.