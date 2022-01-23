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В Амурской области отец разбил голову шестимесячному сыну о ступени подъезда
Житель Белогорска Амурской области разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде дома. Ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Житель Белогорска Амурской области разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде дома. Ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но он скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По словам россиянина, в ночь на воскресенье, 23 января, ребенок мешал ему спать. Он вынес мальчика в подъезд и укачивал его, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. Ребенок не успокаивался, что привело жителя Белогорска в ярость. 32-летний мужчина уронил сына на ступени, он ударился головой. Мужчина вернулся в квартиру и рассказал супруге о случившемся. Женщина вызвала скорую. Ребенка сразу же доставили в больницу, но жизнь его спасти не удалось.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Прокуратура взяла на контроль расследование убийства.

Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах системы профилактики не состоит.