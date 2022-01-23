Рязанцы пожаловались на нечищеную лестницу у стадиона «Спартак»

Рязанцы возмутились тем, что лестница, ведущая от улицы Право-Лыбедской к стадиону «Спартак», скрылась под снегом и превратилась в горку. Об этом они сообщили в соцсетях.

Рязанцы возмутились тем, что лестница, ведущая от улицы Право-Лыбедской к стадиону «Спартак», скрылась под снегом и превратилась в горку. Об этом они сообщили в соцсетях .

«Видите лестницу? Нет?! А она есть! Ежедневно десятки детей ходят по ней в школу и обратно (обратно на попе проще). Это у стадиона „Спартак“», — написал автор поста.