Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье, 23 января, заявил, что уходит в отставку. Заявление размещено на его сайте.

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье, 23 января, заявил, что уходит в отставку. Заявление размещено на его сайте.

«Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы», — говорится в заявлении Саркисяна.

Он пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине. Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач», — говорится в тексте заявления.

По словам Саркисяна, он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых «интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные конспирологические теории и мифы».

Саркисян был президентом с 2018 года.