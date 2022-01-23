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Под Новосибирском пенсионер увез в машине первоклассницу и изнасиловал
В Новосибирской области 69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в машине. Преступление произошло в Карасукском районе днем, 21 января. Об этом «КП-Новосибирск» рассказал источник в правоохранительных органах.

В Новосибирской области 69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в машине. Преступление произошло в Карасукском районе днем, 21 января. Об этом «КП-Новосибирск» рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина вывез семилетнюю девочку за 4 км от села Октябрьское. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

В полицию обратилась мать девочки. Пенсионера задержали, заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Известно, что мужчина не был ранее судим.