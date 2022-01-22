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Житель Крыма в Новый год избил жену и расчленил еще живой
Житель крымского села Мирное поругался с женой на Новый год, ударил женщину и расчленил тело. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по республике.

Житель крымского села Мирное поругался с женой на Новый год, ударил женщину и расчленил тело. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по республике.

Крымчанин в новогоднюю ночь ударил жену, женщина потеряла сознание. Мужчина поехал на кладбище прятать тело и расчленил его. В этот момент женщина еще была живой. Крымчанин спрятал части тела в разных концах кладбища, рассказали РИА Новости правоохранители.

«Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги», — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

При розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей. Пенсионер во всем сознался и рассказал, где спрятал труп. Части тела нашли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.