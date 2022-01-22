\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
-6°
Вск, 23
-8°
Пнд, 24
-10°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 76.50 / 77.30 10:01
Нал. EUR 87.10 / 87.40 10:01
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
6 891
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
10 015
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
13 125
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
27 702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Врачи назвали симптом коронавируса, заметный на коже
Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с «Москвой 24», что COVID-19 может приводить к обострению кожных заболеваний. Самое частное — это появление синюшных пятен на коже.

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с «Москвой 24», что COVID-19 может приводить к обострению кожных заболеваний.

По словам медика, при таких штаммах коронавируса, как омикрон или дельта, проявляются одинаковые дерматологические симптомы.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — отметила специалист.

Вертиева рассказала, что на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов COVID-19 следует крапивница. Есть и другие заболевания. Коронавирус может вызвать обострение кожных заболеваний, но встречаются и впервые начинающиеся псориазы. По словам медика, много пациентов с витилиго и обострением атопического дерматита. В редких случаях больные коронавирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи — васкулитом.