Врачи назвали симптом коронавируса, заметный на коже

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с «Москвой 24», что COVID-19 может приводить к обострению кожных заболеваний. Самое частное — это появление синюшных пятен на коже.

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с «Москвой 24» , что COVID-19 может приводить к обострению кожных заболеваний.

По словам медика, при таких штаммах коронавируса, как омикрон или дельта, проявляются одинаковые дерматологические симптомы.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — отметила специалист.

Вертиева рассказала, что на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов COVID-19 следует крапивница. Есть и другие заболевания. Коронавирус может вызвать обострение кожных заболеваний, но встречаются и впервые начинающиеся псориазы. По словам медика, много пациентов с витилиго и обострением атопического дерматита. В редких случаях больные коронавирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи — васкулитом.