В Рязанской области задержали двух скрывавшихся от суда злоумышленников

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двух мужчин, скрывавшихся от суда и объявленных в розыск.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД по Пронскому району задержали 24-летнего жителя деревни Мамоново. Мужчину обвиняют в совершении кражи. Он пытался скрыться от суда.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Шиловский» задержали 43-летнего жителя поселка Чучково, скрывавшегося от суда. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты алиментов. Злоумышленник пытался скрыться.

Обоих мужчин арестовали.