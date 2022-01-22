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В Рязанской области еще 176 человек заразились коронавирусом
В Рязанской области 176 жителей заразились COVID-19. Данные за сутки приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области 176 жителей заразились COVID-19. Данные за сутки приводит федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 63 772 человека.

Скончались за сутки 13 рязанцев, всего — 2785 жителей области. Выздоровели 12 человек, всего вылечились 58 275 пациентов с коронавирусом.

В России за сутки выявили 57 212 новых случаев заражения коронавирусом. Распространение омикрон-штамма фиксируется уже в 63 регионах страны.