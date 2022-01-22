\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
-6°
Вск, 23
-9°
Пнд, 24
-9°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 76.50 / 77.30 10:01
Нал. EUR 87.10 / 87.40 10:01
Новости
Публикации
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
3 часа назад
361
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
7 073
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
10 178
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
13 295
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 23 января ночью похолодает до -13 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 23 января, температура воздуха ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 23 января, температура воздуха ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег.

Днем без существенных осадков. Гололедица.

Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.