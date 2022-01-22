В Рязанской области 23 января ночью похолодает до -13 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 23 января, температура воздуха ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 23 января, температура воздуха ночью составит −13…−8 градусов, днем −9…−4 градуса. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег.
Днем без существенных осадков. Гололедица.
Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.