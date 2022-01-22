В Путятинском районе фура врезалась в ограждение и съехала в кювет

На трассе М5 «Урал» в Путятинском районе произошло ДТП с грузовиком Volvo FH с полуприцепом. Авария произошла утром, 21 января, на 317-м километре федеральной трассы, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На трассе М5 «Урал» в Путятинском районе произошло ДТП с грузовиком Volvo FH с полуприцепом. Авария произошла утром, 21 января, на 317-м километре федеральной трассы, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В 9 утра грузовик двигался со стороны Челябинска в направлении Москвы. Водитель 1995 года рождения, уроженец Узбекистана, не учел погодные условия и не справился с управлением. Большегруз занесло, он врезался в барьерное ограждение.

Машина опрокинулась в кювет.

Пострадавших нет. По факту ДТП проводят проверку.