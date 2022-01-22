В Канищеве водитель легковушки сбил мужчину

В Канищеве водитель легкового автомобиля наехал на мужчину. Об этом в субботу, 22 января, сообщили РЗН. инфо очевидцы.

В Канищеве водитель легкового автомобиля наехал на мужчину. Об этом в субботу, 22 января, сообщили РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, ДТП произошло на перекрестке улиц Бирюзова и Молодцова около 17:50. Некоторое время пострадавший лежал без движения. После мужчина пришел в себя, его госпитализировали.

Выясняются подробности случившегося.