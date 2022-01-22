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В 2021 году в Рязанской области задержали 18 фальшивомонетчиков
В прошлом году полицейские Рязанской области обнаружили 378 фактов сбыта поддельных купюр, были возбуждены уголовные дела. Правоохранители раскрыли 12 таких преступлений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В прошлом году полицейские Рязанской области обнаружили 378 фактов сбыта поддельных купюр, были возбуждены уголовные дела. Правоохранители раскрыли 12 таких преступлений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К уголовной ответственности привлекли 18 человек, занимавшихся сбытом фальшивок, в том числе 5 из них действовали в составе организованной преступной группы.

В первом квартале 2022 года планируется направить в суд еще 11 уголовных дел, по которым привлекут к уголовной ответственности 8 злоумышленников.

При этом уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только граждане, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и те, кто стал их обладателем и намеренно использует как подлинные.

За изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

При наличии какой-либо информации о купюрах, вызывающих сомнение, а также информации о людях, их хранящих, сбывающих или изготовляющих, необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 102, 27-08-60, 29-92-13.