Умер актер из сериалов «Ранетки» и «Долгая дорога в дюнах» Арнис Лицитис

Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис. Российским зрителям он известен по сериалу «Ранетки». О смерти артиста сообщил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис. Российским зрителям он известен по сериалу «Ранетки». О смерти артиста сообщил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Арнис Лицитис скончался в возрасте 76 лет.

По информации « Кинопоиска », на большом экране Лицитис дебютировал в 1965 году — в картине «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой.

Артист снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах. Зрителем он известен по ролям в «Ранетках», «Долгой дороге в дюнах», «Мираже», «Малиновом вине», «Страшном лете».

Арнис Лицитис с 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Его женой была латвийская актриса Инга Айзбалте.