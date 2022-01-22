Под Калугой пассажирский автобус раздавил «Ладу» вместе с водителем

В Перемышльском районе Калужской области в субботу, 22 января, произошла массовая авария. Столкнулись рейсовый автобус КАВЗ-4238, автомобиль «Лада Ларгус» и Nissan Teana. Об аварии сообщает портал Kaluganews.

В Перемышльском районе Калужской области в субботу, 22 января, произошла массовая авария. Столкнулись рейсовый автобус КАВЗ-4238, автомобиль «Лада Ларгус» и Nissan Teana. Об аварии сообщает портал Kaluganews.

По предварительным данным, водитель «Лады» столкнулся со встречным автобусом. Водитель погиб.

В автобусе ехали восемь пассажиров, из них два человека пострадали.