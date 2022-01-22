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На жителя Клепиковского района завели дело за попытку дать взятку полицейскому
Житель Клепиковского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Житель Клепиковского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В отношении жителя Клепиковского района 1988 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, 14 декабря 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району, попытался дать сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). Преступление не было доведено до конца, так как полицейский отказался от взятки.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает, что за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы.