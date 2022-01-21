Житель Рязанской области не смог выехать за границу из-за долгов

61-летний житель приехал в Ухоловский район из Германии, где в последнее время живет и работает. Обратно выехать он не смог, поскольку сумма долга по налогам составила 70 тысяч рублей.

Житель Ухоловского района района не смог уехать в Германию из-за долгов по налогам. Об этом пишет ИД « Пресса ».

61-летний житель приехал в Ухоловский район из Германии, где в последнее время живет и работает. Обратно выехать он не смог, поскольку сумма долга по налогам составила 70 тысяч рублей.

Мужчину сняли с рейса в московском аэропорту. На следующий день он оплатил все налоги и после этого смог улететь за границу.