Житель Голландии получил ожоги во время отдыха в Рязанской области
Летом мужчина отдыхал в Рязанской области у друзей. Компания решила запустить фейерверк. Произошел несчастный случай: пламя от салюта поразило лицо, шею, туловище, руки и ноги, всего более 50% тела.
В областной ОКБ спасли жителя Нидерландов, который получил ожоги во время отдыха в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Летом мужчина отдыхал в Рязанской области у друзей. Компания решила запустить фейерверк. Произошел несчастный случай: пламя от салюта поразило лицо, шею, туловище, руки и ноги, всего более 50% тела. Пациент поступил в ожоговое отделение областной клинической больницы. Он провел в «стационаре» около двух месяцев.
Теперь мужчина наблюдается в ожоговом отделении Роттердама. Жена пострадавшего прислала в Рязань видео с благодарностью рязанским врачам.