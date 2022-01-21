Житель Голландии получил ожоги во время отдыха в Рязанской области

Летом мужчина отдыхал в Рязанской области у друзей. Компания решила запустить фейерверк. Произошел несчастный случай: пламя от салюта поразило лицо, шею, туловище, руки и ноги, всего более 50% тела.

В областной ОКБ спасли жителя Нидерландов, который получил ожоги во время отдыха в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Летом мужчина отдыхал в Рязанской области у друзей. Компания решила запустить фейерверк. Произошел несчастный случай: пламя от салюта поразило лицо, шею, туловище, руки и ноги, всего более 50% тела. Пациент поступил в ожоговое отделение областной клинической больницы. Он провел в «стационаре» около двух месяцев.

Теперь мужчина наблюдается в ожоговом отделении Роттердама. Жена пострадавшего прислала в Рязань видео с благодарностью рязанским врачам.