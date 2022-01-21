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Врач назвал главный плюс «омикрона»
По словам специалиста, плюс заключается в том, что штамм быстро вытесняет предыдущие, в том числе «дельту», которая отличается высокой летальностью.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о плюсе распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, плюс заключается в том, что штамм быстро вытесняет предыдущие, в том числе «дельту», которая отличается высокой летальностью.Эксперт считает, что не надо акцентировать внимание на числе заболевших «омикроном».

«"Омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «дельта» приводит к большой легальности и тяжелому течению", — отметил Жемчугов. Он добавил, что надо сосредоточиться на том, чтобы распознать диагноз на ранней стадии. По его словам, в первые два дня важно узнать, грипп у пациента, штамм «дельта» или «омикрон».

Это позволит лечить пациентов с более легким омикроном и не нагружать систему здравоохранения.