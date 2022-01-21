В Сасове сбили десятилетнего мальчика

Примерно в 17:10 на проспекте Свободы у дома № 19а водитель 1996 года рождения на Kia Stinger сбил ребенка, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Вечером в пятницу, 21 января, в Сасове сбили 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД,

Примерно в 17:10 на проспекте Свободы у дома № 19а водитель 1996 года рождения на Kia Stinger сбил ребенка, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода. Мальчику оказали медпомощь.

По предварительной информации, ребенок возвращался домой с тренировки из физкультурно-спортивного комплекса. На его одежде не было аксессуаров со светоотражающими элементами.

Проводится проверка.