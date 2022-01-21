В Санкт-Петербурге покупатель разбил о голову кассира банку сметаны за просьбу надеть маску
Работник магазина получил ссадины и отказался от госпитализации.
В Санкт-Петербурге покупатель разбил о голову кассира банку сметаны за просьбу надеть маску. Об этом пишет
Конфликт произошел 19 января в супермаркете «Верный» на Ярославском шоссе.
На кадрах видно, как покупатель выкладывает на кассу товары, а затем берет упаковку сметаны и разбивает ее о голову кассира.
Отмечается, что работник магазина получил ссадины и отказался от госпитализации.
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