В Санкт-Петербурге покупатель разбил о голову кассира банку сметаны за просьбу надеть маску

Работник магазина получил ссадины и отказался от госпитализации.

В Санкт-Петербурге покупатель разбил о голову кассира банку сметаны за просьбу надеть маску. Об этом пишет megapolisonline.ru.

Конфликт произошел 19 января в супермаркете «Верный» на Ярославском шоссе.

На кадрах видно, как покупатель выкладывает на кассу товары, а затем берет упаковку сметаны и разбивает ее о голову кассира.

Отмечается, что работник магазина получил ссадины и отказался от госпитализации.

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