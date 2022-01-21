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В Рязанской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом
Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зарегистрировали 161 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии выявили 63 596 случаев заражения. Выздоровело за сутки 11 человек, всего 58 263. Умерли за сутки 14 рязанцев, всего 2 772.

В России за сутки коронавирусом заразились 49 513 человек, всего — 10 987 774. Выздоровели за сутки 24 719 человек, всего — 9 975 052 человека. Умерли за сутки 692 человека, всего — 324 752.