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В Рязанской области федеральные трассы будут чистить 29 единиц техники
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Рязанской области федеральные трассы будут чистить 29 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В пятницу, 21 января, на территории Рязанской области усилился снегопад, видимость на дорогах упала до 500 метров, а ветер усилился до 18 метров в секунду.

Для ликвидации последствий непогоды на участки федеральных трасс в Рязанской области направили 29 единиц техники.

«При необходимости количество бригад будет увеличено. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог», — отметили в учреждении.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призвали водителей быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, соблюдать дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.