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В рязанских торговых центрах прошли «масочные» рейды
Во время проверки составили восемь административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В Рязани в торговых центрах «Глобус» и «Леруа Мерлен» прошел «масочный» рейд. Об этом сообщили в группе Рязанского района «ВКонтакте».

Рейд провели сотрудники полиции, администрация района. Проверка показала, что часть покупателей соблюдает требования безопасности.

Также участники рейдов нашли нарушения. Во время проверки составили восемь административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Рейды продолжатся.