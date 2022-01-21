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В Рязани полицейские задержали угонщика грузовика
На мужчину завели уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали угонщика грузовика Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился директор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками. Он рассказал, что с территории предприятия исчез автомобиль Scania. По его словам, водитель машины остановился около открытых ворот фирмы. Мужчина пошел отметить путевой лист. Вернувшись, он не увидел автомобиля.

Полицейские опросили водителя. Они выяснили, что, уйдя, шофер не заглушил двигатель и оставил ключ в замке зажигания. Мужчина оправдывался, сказав, что отлучился буквально на минуту и оставил машину на территории предприятия.

Оперативники нашли автомобиль в одном из тупиков на территории организации. Двигатель выключен.

Полицейские опросили жителей домов недалеко от фирмы. Они узнали, что спустя несколько минут после момента угона из ворот выходил мужчина. По походке один из свидетелей предположил, что он был нетрезв.

По описанию правоохранители узнали 43-летнего рязанца. Его нашли и установили причастность к угону. Мужчину задержали.

По предварительным данным, рязанец пьяным возвращался домой от приятелей. Увидев автомобиль с работающим двигателем, он решил прокатиться. Он проехал небольшое расстояние по территории предприятия. Когда мужчина собрался выйти на улицу, он заблудился и попал в тупик. Там он и бросил машину.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.